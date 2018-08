GALERII üledoosi üleelanud Demi Lovato tähistab täna 26. sünnipäeva

Demetria Devonne «Demi» Lovato (sündinud 20. augustil 1992 Dallases) on USA näitlejatar, laulja ja laulukirjutaja.

Ta on tuntud Mitchie Torresena filmis «Rokilaager» ja Sonny Monroena seriaalis «Sonny With a Chance» ja telesaate «The X Factor» USA versioonis teise hooaja kohtunikuna. Peale näitlemise on ta ka laulja. Tema debüütalbum «Don't Forget» ilmus 23. septembril 2008. Album jõudis edetabelis «Billboard 200» teisele kohale ja seda müüdi esimesel nädalal üle 89 000 ekspemplari.[2] Lovato teine album «Here We Go Again» ilmus 21. juulil 2009[3] ja seda müüdi esimesel nädalal 108 000 tükki.

Intervjuus Ellen DeGeneresile tunnistas Demi, et ta on üle elanud piinarikkaid olukordi seoses kiusamisega seitsmendas klassis. Demi sõnul oli kiusamine nii jube, et ühel päeval, kui ta oli eriti pettunud ja mures, palus ta emal korraldada elu nii, et ta saaks hariduse koduõppes.

MTV intervjuus Demi avaldas, et talle meeldib metal, eriti black metal ja metalcore. Ta ütles, et symphonic black metal'i bänd Dimmu Borgir on «üks tema lemmik-live'i-bändidest».

Siiski, ühes intervjuus avaldas Demi, et ta ei kuula enam metal'it, kuna ta on nüüd õnnelikumas kohas, ja kuulab rahulikku muusikat, mis inspireerib tema laulude kirjutamist. Ajakirja Teen Vogue 2009. aasta märtsinumbris ütles Demi: «Mu esimene kirg on muusika, sest see tuleb mulle loomulikult. Näitlemine on nagu rohkem hobi.»

Demi parim sõbranna on Selena Gomez. Nad teavad üksteist ajast, kui Demi lasi tal enda jaki peale istuda ja temaga joonistada «Barney & Friendsi» prooviesinemisel. Demi on samuti kristlane ja palvetab koos oma bändiga enne esinemist.

