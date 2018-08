Madonna ei tahtnud oma sünnipäeval kuulata «selle» artisti muusikat

Enda muusika asemel kõlas peol berberite muusika . Võiks arvata, et kummaline valik, aga kuna Madonna 10 000 naela maksnud pidu toimus Maroko suurimas linnas Marrakechis, siis tundus valik mõistlik. Peopaigaks oli Richard Bransoni õe Vanessa villa ning kõik külalised pidid olema riietatud Põhja-Aafrika hõimule omastesse hilpudesse.

Peol viibinud allikas sõnas ajalehele The Sun: «Peol oli Maroko muusika ning külalised olid riides nagu beduiinid. Me eeldasime, et ta laulab, aga keegi ei mänginud tema muusikat. Ta palus seda mitte teha ning teistel seda mitte ka küsida.»