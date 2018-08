Galerii: Eesti muusikud panid Üheslaulmise ajal Tallinna laululava rõkkama

See on kaheosaline pidu, mille esimeses osas «Laulu võim» saab Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks laulda sada minutit järjest. Lauldakse teada-tuntud lihtsaid laule armastatud näitlejate, lauljate ja kooride seltsis. Esimeses osas on eeslauljateks Jaan Tätte, Evelin Võigemast, Eeva Talsi, Lauri Õunapuu, Priit Võigemast, Maria Listra, Hele Kõrve, Jan Uuspõld, Mait Malmsten, Marta Laan, Liina Vahtrik, Riina Maidre, Jaan Pehk, Jarek Kasar, Tiit Kikas, Arno Tamm, Kihnu Virve, Andero Ermel, Kadri Voorand ja Estonian Voices.