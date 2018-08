Südantlõhestav: värskelt abiellunud pruudist sai 13 tundi hiljem lesk

Kaks aastat koos olnud paar, Michelle ja Scott, kogusid raha oma tulevaste pulmade jaoks, ega osanud oodata, et need nõnda ruttu pidada tuleb ja veelgi enam - nii ruttu lõppeb.



Vaid 6 päeva enne erandkorras korraldatud pulmi leidis Michelle oma kallima vannitoa põrandalt teadvusetult. Scott oli mõnda aega vaevelnud tervisehädade küüsis ning sai ravi maohaavandite leevendamiseks. Haiglas selgus, et mehe seisund on väga palju tõsisem.