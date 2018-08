Ettevaatust blogijad! ka staaridel juhtub: Malluka blogi võttis üle troll

Mallukas ütleb, et ta vaikselt hakkab seda inimest juba kartma. «Ta pole vaimselt väga stabiilne, aga fakt on see, et ta on mu blogi ära varastanud, et varjata oma tegusid. Kuna ma loodan, et tal kuidagi mu Facebooki ligipääsu pole,» kirjutas ahastuses Mallukas facebooki.

Mallukas kuulis ühiste tuttavate kaudu arendajast Martti K-st, kes oli teinud neile väikse tööotsa kiiresti ja soodsalt. Blogija võttis temaga ühendust oma IT alase murega ja ta kohe aitas. «Ta aitas kiirelt ja kenasti, seega tundus väga tore mees,» ütles Mallukas Elu24le selgitades, miks ta selle mehe palkas.

Martti pidi Mallukale looma veebipoe ja äpi, aga ei midagi. Blogija lisas nimekirja töödest, mis haldajal tegemata, aga juba jaanuarist «kohe valmis saavad»:

*uus blogilehe ehitamine

*blogrolli lehe paremale ribale panemine

*blogi kakskeelseks tegemine (selle eest makstud ka 170€ hädavajaliku plugina eest)

*Malluka äpi ehitamine

«Siia sisse ei arvesta ma üldse neid jooksvaid nipet-näpet palveid, mida ta iial ei täitnud,» lisab Mallukas.

Vabandused, mis mees esitas olid järgmised:

*Ma lahutan (ta pole iial abielus olnud)

*Olin halvatud

*Käisin opil

*Olin lapsega ujumas (tal pole last)

Eile sai Mallukal vabandusest kopp ette ja ta kirjutas pika postituse koos kuvatõmmistega, kus näitas ette kõik mehe vabandused, lubadused ja ülelaskmised.

Seejärel võttis mees staari kuulasa blogi paari klikiga üle.

«Härra enda versioon, mis ta teistele räägib, on see, et ma olen kõik chatid ise töödelda lasknud, et mitte hoopis talle võlga ära maksta ja ta annab mu laimu eest kohtusse. Et inimesed ikka ei väsi mind kohtusse andmast..,» selgitab staarblogija.

Nüüdseks on asi enamvähem kontrolli all. «Suure jamamisega saime blogi kurja trolli käest vähemalt hetkel kätte, sain ka postituse taastada, kes veel lugeda ei saanud, kirjutab Mallukas Facebooki. «Kuigi ta nüüd enam postitusele ligi saada ei tohiks, siis rünnata saab ta blogi küll, mida ta usinalt teeb,» lisab ta.

Targemad annavad Mallukale nõu ja loodavad, et blogija nüüd kõikide vabakutseliste arendajate mainet ei riku. «It-vennad võtavad selle ilusti välja kes ja kust ründas lehte. Ma usun, et see vend on varem ka manipuleerind lehega,» lohutavad teised.