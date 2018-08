Kolumbia tervishoiusekretär tegi elanikele veidra soovituse: hoiduge seksimisest

Santa Maria linna tervisespetsialistid on elanikele andnud vastuolulise hoiatuse: hoiduda seksuaaltegevusest kuni kuumalaine on möödunud, või vähemalt seni, kuni ilm veidi jahedam on.

«Hoiduge armatsemisest aegadel kui temperatuurid on kõrged, eriti lõunasel ajal, sest füüsilist koormust nõudvad tegevused kurnavad keha ja kõrgendab südamerütmi,» sõnas Santa Maria linna tervishoiusekretär, lisades, et kui inimesed leiavad, et füüsilised tegevused on absoluutselt, ilmtingimata vajalikud, siis tasuks oodata päikeseloojangut, või aega, mil temperatuur on veidi langenud.