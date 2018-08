Pärast suurt kriitikat tegi Disney vallandatud režissööri osas oma otsuse

Pärast seda, kui Disney korporatsioon vallandas «Galaktika valvurite» filmide režissööri James Gunni kümme aastat tagasi tehtud solvavate säutsude pärast, hakkas rahvas, kelle hulgas ka filmis kaasa löönud näitlejad, protestima ning nõudma, et Gunn tagasi palgataks.

Nüüd on aga Disney otsustanud, et nemad provokatsioonidele ei allu ning James Gunni tagasi ei palgata, vahendas Global News Kanada . Otsus Gunn mitte tagasi palgata tuli pärast režissööri enda ja Walt Disney stuudio esimehe Alan Horni kokkusaamist.

Variety sõnul oli kokkusaamine viisakas ja professionaalne, kuid Horn jäi enda otsusele kindlaks ning Gunni tagasi ei palka. Seda vaatamata asjaolule, et «Galaktika valvurite» näitlejad kirjutasid Disneyle avaliku kirjas, kus taheti, et just seda sama tehtaks.