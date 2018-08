Weekendil küsitakse ecstasy tableti eest 50 eurot!

Eile lõppenud kolmepäevane Weekend muusikafestival pakkus muusikat ja melu igale maitsele. Kertu Jukkum käis aga uudistamas, mis joogid ja muud ained festivali ajal saadaval olid.

Esimesena jäid talle silma kolm meesterahvast, kes pakkusid pidulistele joomiseks vett, et neil järgmine hommik halb poleks. Kertu proovis ka ise meeste poolt pakutavat külma märjukest ning andis neile nõu, et nad võiksid ka spordiväljakute ääres olla, kuna palava ilmaga on vesi hea karastus.

Hollandi DJ Hardwell Weekend Festivalil. FOTO: Konstantin Sednev

Järgmisena huvitas Kertut, mis keelatud aineid tantsumuusikafestivali ajal tarbitakse ja miks ei tohiks seda teha. Kertu läks infopunkti uurima, millega seal tegeletakse.

«Kuidas see siis käib? Tulen siia ja ütlen, et mina soovin sellist tabletti kasutada, mida teie soovitate?» uuris Kertu.

«Põhimõtteliselt võib meie poole pöörduda ka sellise küsimusega. Ja siis meie nõustajad räägivad, millised riskid võivad sellega kaasnevad ja mida teha selleks, et nende riskide ilmnemist vähendada. Näiteks, kui inimene kasutab erguteid ja ta tantsib, siis ta kaotab vedelikke ja siis tuleks vett vahele juua. Kui me näeme, et inimene on sellised seisundis, et tal vett on ikka hädasti vaja ja seda tal näpu vahel ei ole, siis me selle vee talle anname ka,» rääkis infopunkti juhtiv naine.

Kertu uuris ka selle kohta, kui palju narkojoobes inimesi festivalil ka ringi liigub.

«Eks neid ikka ka on. Rohkem on kindlasti alkoholijoobes inimesi, kuid omajagu on ka narkojoobes inimesi,» lisas infotöötaja.

Infotelgist on võimalik nõu saada selle kohta, kuidas käituda, kui soovitakse narkootikume teha, ning seal jagati ka materjale, mille abil on võimalik nii ennast kui sõpru abistada, kui narkootikumide tarvitamisega on liiale mindud.

Rahulik piduline: mõned inimesed oskavad pidu panna, teised mitte. FOTO: AFP / Scanpix

Kertu intervjueeris ühte noormeest, kes sõnas, et ecstasy tablett maksab 50 eurot. Tablette pakutakse enamasti just alasealistele, kellel on üheks õhtuks ergutust vaja.

Pärnu politseijaoskonna juht Andres Sinimeri sõnas, et kuigi neil oli hea meel, et niivõrd suure rahvahulgaga ürituse juures oli neil vähe tööd, siis leiti läbiotsimiste käigus nii mitmeidki inimesi, kellel oli narkootikume.

Sinimeri lisas, et politsei ei jälginud Pärnus festivali ajal vaid inimesi, kes juba seal olid, vaid ka neid, kes mööda maanteed festivalile tulid. Kokku avastati üle 100 kiiruseületaja ning üks kriminaalselt joobes olnud juht.

Pilt Weekend Festivalilt, mida su ema peaks kindlasti nägema. FOTO: Elu24

Weekendi festivali üheks põnevaimaks tegevuseks oli kindlasti ka helikopteriga lendamine. Kertu sai ka ise kogeda, mida 69 euro eest ostetud viieminutiline lend Pärnu kohal endast kujutas.

Kuigi tantsumuusikafestival on täis joomist ja suurt möllu, siis on võimalik käia ka seal perega. Üks meesterahvas, kes on Weekendil käinud juba kolmel korral, külastas sel aastal üritust koos oma noore pojaga.