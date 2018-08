Weekend Festivali ajal viidi politseijaoskonda 140 alkoholi- ja narkojoobes alaealist

«Politsei jäi selle aasta festivaliga väga rahule. Jah, rikkumiste numbrid võivad ju esialgu tunduda suured, aga tuleb arvestada, et linnas pidutses kolme päeva vältel kümneid tuhandeid külalisi,» rääkis politseijaoskonna juht Sinimeri. «Festival oli politsei jaoks rahulikum kui eelmistel aastatel. Rõõmu tegi ka see, kui palju saime näha ja aidata toredaid ja rõõmsaid inimesi. Selle kõrval kahvatub igasugune süütegude statistika ja need hetked annavadki jaksu politseitööd teha.»