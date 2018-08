Kas salatsemine lõppeb? Meghan Markle lendab ilma abikaasata pärast isa kriitikat koju

Meghan lendab Kanadasse ilma oma abikaasa Harryta, et seal lähedastega kokku saada, vahendas väljaanne ok.co.uk. Aga kuulujuttude kohaselt ei pruugi need lähedased tähendada tema perekonda.

Meghan Markle on viimastel kuudel suutnud hoida väärikat vaikust, samal ajal kui tema perekond on teda mitmel korral avalikult kritiseerinud. Isegi terava keelega tuntud ajakirjanik Piers Morgan ei suutnud Sussexi hertsoginnat ja tema abikaasa avalikult sõna võtma panna, kui ajakirjanik väitis, et paarike ignoreerib ameeriklanna haiget isa Thomast.

Piers Morgan FOTO: Ian West / PA Wire/PA Images/Scanpix

Kuid nüüd on alanud spekulatsioonid, et 37-aastane hertsoginna lendab Põhja-Ameerikasse, et seal salaja endale lähedaste inimestega kokku saada. Ja selle all ei ole tema peret silmas peetud.

Meghan lendab Inglismaalt oma Kanadas asuvasse koju ilma Harryta.

Meghan Markle ja prints Harry. FOTO: JWMAL2 / James Whatling / MEGA / Scanpix

Raportite kohaselt olevat Kensingtoni palee saatnud Air Canada meeskonnale kirja, paludes neil Meghanist mitte pilti teha ja talle lendamise ajal mitte läheneda.

Endine «Pintsaklipslaste» täht elas enne Harryga abiellumist Torontos ning tal on seal siiamaani palju sõpru. Juttude kohaselt on tõenäoline, et hertsoginna saab reisi ajal nende sõpradega ka kokku.

Reis Kanadasse tuleb ajal, mil Meghani õde Samantha ja isa jätkuvalt teda meedias kritiseerivad. Samanthal on harva midagi head oma poolõe kohta öelda, kuid laupäeval ründas Thomas nii enda tütart kui kuninglikku perekonda. 72-aastane kritiseeris monarhe ja ütles, et nad on sama salatsevat kui saientoloogid.

Thomas Markle seenior FOTO: RTSTU / Thorpe/MEGA/Scanpix