Inim-Ken hoiatab inimesi, et nad ei hakkaks samasuguseks nagu tema

Rodrigo Alves, kes on tunnistanud, et ta on teinud üle 60 operatsiooni, et enda välimust muuta, ei soovita teistel sama teha. «Ma ei soovita mitte kellelegi minust eeskuju võtta,» on kuulda Inim-Keni ühes videos ütlemas, vahendas Metro.

Rodrigo Alves näeb kindlasti väga unikaalne välja ning Brasiilia tõsielustaar istus maha Briti «kolleegi» Dan Osbourne'iga, et sellest rääkida. Tõsielustaar Osbourne oli huvitatud sellest, mis ajendas Alvesi enda välimust ja kuvandit muutma, ning küsis ka tema välimuse kohta ja millal ta operatsiooni tegema hakkas. Rodrigo vastas, et ta on lasknud teha hästi palju operatsioone, 18 aastaga 60 tükki, ning lisas, et ta alustas, kui oli vaid 17.

Rodrigo Alves enne operatsioone FOTO: AFP / Scanpix

Rodrigo sai aru, et Dan, ja teised, kes nende vestlust pealt kuulasid, on šokeeritud tema ausatest väljaütlemisest, ning Inim-Ken põhjendas, miks ta noa alla läks. «Ma kujutasin endale ette ette, missugune ma tahan välja näha, sest ma ei olnud enda välimusega rahul. Ma ei olnud rahul sellega, missugune ma välja nägin. Tegelikult olin ma väga rahulolematu,» sõnas Rodrigo.

Inim-Ken. FOTO: THOMAS EVANS / CATERS NEWS/Caters News Agency

«Ma tean, et ma olen teistsugune, aga ma tunnen, et on hea olla teistsugune ning anda edasi seda sõnumit, mis tundub sinu jaoks õige olevat. See ei olnud kerge, kuna mul olid mitmed komplikatsioonid. See on riskantne. Ma ei soovita mitte kellelegi minust eeskuju võtta. Kuid sa tõesti inspireerid inimesi ja annad neile vabaduse olla, kes nad tahavad. Peaasi, et sa iseendale ja teistele haiget ei tee,» lisas Rodrigo Alves.