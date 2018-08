Naispolitseinik toitis rinnaga haiglapersonali poolt hüljatud last

Laps, kelle kohta haiglas öeldi, et ta on haisev ja must, hüljati ületöötatud haiglapersonali poolt, kuid kellele tõttas appi seal parasjagu tööl olnud naispolitseinik Celeste Ayala, kirjutas Metro.

Berisso linnas Argentinas asuvas Õde Maria Ludovica lastehaiglas tööl olnud Ayala nägi ja kuulis, kuidas alatoitumisest tingituna laps meeletult karjus. Ayala märkas, et haiglapersonal on enda töösse uppumas ja neil ei olnud aega lapsega tegeleda. Siis küsis Ayala, kas ta saab last hoida ja teda toita.

Celeste Ayala last rinnaga toitmas FOTO: CEN

Kui ta hakkas väikest poissi toitma, lõpetas laps koheselt karjumise. Rääkides kohaliku meediaga, ütles Ayala: «Ma märkasin, et ta on näljane, kuna ta tõstis käe enda suu juurde. Siis ma küsisin, kas ma saaksin teda hoida ja rinnaga toita. See oli kurb hetk. Mu hing murdus, kui ma teda sellisena nägin. Ühiskond peaks olema rohkem tundlikum asjade suhtes, mis lapsi mõjutavad. Selline asi ei tohi enam juhtuda.»

Kohaliku meedia kohaselt on laps peres olevast kuuest lapsest kõige noorem. Neid üksinda kasvataval emal on väga raske majanduslik olukord.

Celeste Ayala (paremal) FOTO: Kuvatõmmis videost

Ayala kolleeg, Marcos Heredia, sõnas, et haiglapersonal kutsus last haisvaks ja mustaks, kuid Celeste ei lasknud sellest end segada. Heredia oli see, kes rinnaga toitvast naisest pildi tegi ja postitas selle internetti.