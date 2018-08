Festivalialale on kogunenud tuhanded pidulised, kes Weekendi viimast õhtut täiel rinnal naudivad. Õigepea alustab pealaval legendaarne The Prodigy, festivali üks suurim tõmbenumber. Tuhanded jalapaarid Pärnu rannal on valmis, et tänavusele festivalile üheskoos meeldejääv lõpupunkt panna.