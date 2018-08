Pidutsejad ütlevad sõna sekka: kas väikelapse koht on Weekend Festivalil?

Peoliste ja teenindajate jutust selgus, et väikelapsi on festivalialal nähtud paarikuistest beebidest parajate mürsikuteni. Üks emadest ütles, et sellisest asjast ta aru kuidagi ei saa. Mitu märkis, et keskkond, kus mürtsuv muusika segatud ohtra meelemürkide tarbimisega, ei pruugi lastele just kõige sobivam olla. Üks härrasmeestest avaldas aga arvamust, et kui laps hakkab nutma, võib ta teisi häirida.