Teismeline lotovõitja kulutas kahe miljoni naela suuruse võidu vaid hädavajalikule: kunstrindadele, pidudele ja droogidele

Nüüdseks 31-aastane Callie on kolme lapse ema ning 2 miljoni naela suurusest võidust pole praktiliselt midagi järel. Tagasi vaadates on naisel suur kahetsustunne, et raha oma laste jaoks ei hoidnud. Tema 6-aastane poeg Blake sündis ajuhalvatusega ning ei saa rääkida ega iseseisvalt kõndida või neelata. Callie sooviks talle paremat elu pakkuda. «Blake'ile meeldib sensoorne stimulatsioon. Kui mul oleks raha, ehitaksin talle kõige suurema sensoortoa, mis võimalik!»