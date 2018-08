Ajalugu jäi tegemata: Venemaa esimese geiparaadi toimumine keelati juba vähem kui 24 tundi pärast väljakuulutamist

Seksuaalvähemuste aktivist püüdis korraldada paraadi Yablonevy külas, kus elab vaid seitse inimest. Nikolay Alekseeyev teatas oma sotsiaalmeedia vahendusel, et on saanud kinnituse, et üritust võib korraldada. Alekseeyev nimetas loa andnud Noboulyanovski linnapead Svetlana Kosarinovat «Venemaa vapraimaks inimeseks».