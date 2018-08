Nämm-nämm! Iidsest Egiptuse hauakambrist leiti maailma vanim juust

Mõned aastad tagasi avastasid arheoloogid iidselt Egiptuse kalmult liiva puhastades mitu purunenud anumat, üks neist sisaldas müstilist valget ollust. Pärast teste ja uurimist on selgunud, et tegemist on umbes 3200 aasta vanuse juustutükiga, olles vanim omataoline, mis seni leitud.

Konsistentsilt meenutab see kitsejuustu ja maeti ilmselt koos rikaste egiptlastega, et neil oleks ka teispoolsuses midagi millega kõhtu kinnitada. Juustu maitse oli arvatavasti väga-väga happeline ning arvatavasti oli see määritav. Kahjuks ei ole leitud juust söömiseks kõlblik ja läks halvaks ilmselt juba mõned päevad pärast hauakambrisse jätmist. Vähemalt nii arvab Vermonti Ülikooli professor Paul Kindstedt, kes uurib juustude ajalugu ja keemilist koostist.

Egiptusest leitud juust. FOTO: University of Catania/SWNS.com / University of Catania/SWNS.com

Haud kuulus rikkale egiptlasele Ptahmesele, kes oli 13. sajandil Memphise linnas tähtis ametnik. Tema matmispaik avastati esmakordselt 1885. aastal, kuid pärast liivade liikumist kaotati see taas silmist ning taasavastati 2010. aastal.