Tööotsija kanditatuur lükati tagasi, sest ta nimi oli liiga «geto»

Hermeisha kandideeris tervishoiufirmasse klienditeenindajaks, kuid sai vastuseks keelduva kirja. «Aitäh huvi eest. Kahjuks, ei kaalu me kandidaate, kellel on nõnda eksitav «geto» nimi. Parimad soovid karjääri otsinguil.»

«Kui kirja lugesin olin lihtsalt kohutatud,» sõnas Hermeisha. «Ma ei mõista, miks nad minu kanditatuuri ei kaalunud? Tõesti vaid minu nime pärast? Ma sain väga haiget ja see pani mind oma nimes kahtlema. Kas see tõesti on nii «geto»?»