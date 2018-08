Hea mõte? Restoran Saksamaal: kella viiest on lapsed keelatud, et täiskasvanud saaksid rahus süüa

Restorani omanik Rudolf Markl sõnas, et on mitmel korral pidanud tegelema olukordadega, kus lapsed restorani teisi külastajaid oma ülemeelikusega segasid ning vanemad ei suutnud neid kontrolli all hoida, rikkudes kogemuse kõigi jaoks. On tulnud ette ka olukordi, kus lapsed on restorani sisustust rikkunud või lõhkunud.