VIDEO: Weekend festivalil on sel aastal avatud narkotelk

Küsisime ka, kas vastab tõele, et narkootikume on lihtne kätte saada ja kas spetsialisti silm märkab siin palju narkootikume tarbinud noori. «Märkan ikka. Aga reede kohta on olukord rahulik,» arvas Meelika. Ta paneb noortele südamele, et kui juba tarbite tehke seda pigem teadlikult. «Kui on aine milles sa ei ole kindel, tee pool,» soovitab ta.

Tatjana Kurbatova Tervise Arengu Instituudist lisab, et pole mõtet probleemi eirata, sest narkootikume tarbivad siin nii noored kui vanad. «Tänavusel Weekendil oli noorim tarbija 14-aastane,» lisab ta. «Meie huvi on, et kõik need tarbijad oleks peale pidu elus ega peaks piinlikke seiku meenutama,» ütles Tatajana. «Pikka moraali me lugema ei hakka. Me ei soovime lihtsalt, et nende pidu ei lõppeks politseiautos» lisas ta.