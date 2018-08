Fotod: politseiametnik tutvustas, mida on pidutsejad seni enim kaotanud

Annika Pärna Pärnu politseijaoskonnast ütles, et kõige enam on pidutsejad kaotanud dokumente ja mobiiltelefone. „Samuti on kaotatud mõni rahakott ja pangakaart, aga neid on mullusega võrreldes tunduvalt vähem, kuna tänavu on sularahavaba pidu,“ lausus Pärna , lisades, et kaotatud on võtmeidki.