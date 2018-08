Huumorisoon ei kannata trükimusta? Siin on sinu võimalus: skandaalne kaardimäng otsib nilbeid naljakirjutajaid

Kaardimäng ise näeb välja nii: mängija tõmab musta kaardi, millele on kirjutatud lause, millest osa on puudus. Asetab selle lauale, et ülejäänud mängijad saaksid seda näha. Seejärel peavad mängijad enda käes olevate valgete kaartide hulgast leidma sobiva fraasi või sõna, millega mustal kaardil olevat lauset täiendada. Mängija, kes ühise hääletuse tulemusena suudab luua parima lause, võidab ringi. Hiljem loetakse võidukaardid kokku ja enim musti kaarte kogunud mängija on võitja.