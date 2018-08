Kallis lõbu! We Love The 90s-el esinev S Club nõuab fännikohtumise eest üle tuhande euro

Teiste suurfestivalil esinevate staaride nõudmised on märksa tagasihoidlikumad. We Love The 90s saab hoo sisse juba järgmisel nädalal.

S Clubi fännikohtumise rahasoov on ka ainuke artisti poolt esitatav kummaline nõudmine. Muus osas on 90ndatel laineid löönud S Clubil tavapärased soovid - veidi šampanjat, viskit - kuid sedagi mitte tööl vaid peale esinemist hotellis.

Selleaastase festivali üks tähtesinejatest, KLFi kuldhääl Wanda Dee rõhutab oma läkituses, et suitsetamine, alkohol ja narkootikumid on tema ümbruses täiesti out.

90ndate popräppar Nana ootab oma backstage-i ilmselt kauneid eesti daame - artist on palunud meeldivat miljööd, rohkelt Möet Chandoni šampanjat ja valget veini.

Sel aastal neljandat korda toimuv We Love The 90s toob lauluväljakule Whigfieldi, No Mercy, Nana, Loona, Natascha Wright - La Bouche-i, KLF feat Wanda Dee, S Clubi, Londonbeati, Twenty 4 Seveni, 2 Brothers on the 4th Floori.