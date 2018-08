Galerii: Weekendi peavärav on festivali teiseks päevaks avatud, pidulisi suurt näha veel pole

Baltimaade suurima tantsumuusikafestivali teine päev on suvekuumuses alanud. Peavärav on küll pidulistele valla, kuid suurt tunglemist selle ümber ei paista. Esimesed entusiastlikud noored on Weekendi alale liikunud vara, suuremat peoseltskonda on oodata järgmiste tundide jooksul.