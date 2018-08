Politsei kirjeldas, kuidas möödus Weekend festivali esimene päev nende jaoks

Pärnu politseijaoskonna juht Andres Sinimeri sõnas: «Teeb rõõmu, et esimene festivalipäev möödus Pärnus rahulikult ja suuremate vahejuhtumiteta. Nii rahulikku festivalipäeva pole politseil ühelgi varasemal aastal olnud, väga loodame, et sama saab öelda ka homme ja ülehomme. Arvestades seda, et Pärnus on pidutsemas kümneid tuhandeid inimesi ja turvalisust tagab iga päev üle saja politseiniku, jäi korrarikkumisega silma vaid murdosa peolistest.»