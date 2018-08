Õpetaja jäi vahele naissoost õpilasega magamisega

17-aastase õpilase sõber sõnas, et ta sattus kogemata peale, kui 37-aastane Elizabeth Smillie lamas alasti õpilase peal, kellele kohtusaali viidati, kui Õpilane C-le. Muusikaõpetaja anti võimudele üles ning Šotimaa õpetajatenõukogu võib temalt nüüd litsentsi ära võtta, vahendas Metro .

Tunnistaja sõnas: «Ma arvan, et see oli pärast Blair Drummondi reisi. Ma astusin ruumis sisse. Ma otsisin Õpilast C-d. Ma tegin ukse lahti ning Elizabeth Smillie lamas alasti tema peal. See oli äärmisel piinlik. Ma nägin ainult õpetajat.»