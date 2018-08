Brittidest maksumaksjad on marus: printsess Eugenie abiellumise turvakulutused on kaks miljonit naela

Briti meedia teatel valis Eugenie sama laulatuskoha, kus pandi 19. mail paari ka prints Harry ja Meghan Markle ning see ei ole just odav paik abielu sõlmimiseks.

Leiboristist poliitiku Chris Williamsoni sõnul on see ennekuulmatu rahalaristamine.

Uurivate ajakirjanike teatel kulub suur osa pulma eelarvest julgeoleku tagamisele, kuna Ühendkuningriigis on seni terrorioht väga kõrge. Printsess Eugenie laulatust ja pulmapidu turvavate politseinike ja julgeolekutöötajate arv on suur.

Printsess Eugenie isa, prints Andrew sõnas, et tema ja ta eksabikaasa Sarah Ferguson soovivad, et nende tütre abiellumine oleks uhke ja suurejooneline.

«Prints Andrew tahab, et ta noorema tütre pulm oleks võimas ja meeldejääv. See ei tohi alla jääda prints Harry ja Meghan Markle’i abiellumisele,» teatas kuningakoja allikas.

Hoolimata Briti kuningliku pere turvajate hoiatusest, et lahtises tõllas sõitmine võib olla ohtlik, valisid Eugenie ja ta kihlatu ikkagi lahtise tõlla. See tähendab, et Windsoris tuleb tänavate äärde paigutada üsna palju lisapolitseinike ja see tõstab pulma turvakulutusi.