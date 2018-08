Video: MIT arvutiennustuse kohaselt saab inimtsivilisatsioon 2040. aastal katastroofilise lõpu

World One katastroofiprogammi taga olid MIT helgemad pead ja selle töötlus toimus Austraalia suurima arvutiga, teatab express.co.uk.

MIT arvutiteadlased ennustasid 1973. aastal, et meie tsivilisatsioon variseb 2040 FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

MIT arvutiteadlased täiustasid seda programmi hiljem Rooma klubi palvel, kuna sel mõttekojal oli vaja informatsiooni, millises suunas maailm liigub ja millised on ohud.

Programm näitas, et enne 2040. aasta apokalüpsist tekib meie planeedil ülerahvastatus, saastatuse tase on väga kõrge ja looduskeskkond kahjustatud. Need kolm asjaolu viivad selle mudeli kohaselt tsivilisatsiooni kokkuvarisemiseni.

Mudeli kohaselt käivituvad kokkuvarisemiseni viivad protsessid 20 aastat varem. Kui riikide valitsused ei võta selle 20 aasta jooksul midagi ette, siis on 2040. aastal häving kindel.

Maailmalõpp? FOTO: Christos Georghiou / PantherMedia / Christos Georghiou/Scanpix

Austraalia ABC kanal avalikustas osa MIT originaalraportist. Selle kohaselt võtsid teadlastest ennustajad 1973. aastal arvesse saastatust ja selle suurenemist järgneva 40- 50 aasta jooksul, rahvastiku kiiret kasvu, loodusressursside kahanemist ja elukvaliteeti.

Raportit nüüd kommenteerinud keskkonna- ja rahvastikuekspertide teatel on selles 45 aasta tagusest ennustusest osad asjad juba juhtunud või juhtumas.

«Umbes 2020. aasta paiku saabub meie planeedil kriitiline hetk. Eluks vajalike ressursside vähenemine toob kaasa elukvaliteedi languse. Õhusaastatus on jõudnud sellisele tasemele, et selle tõttu hakkab inimesi surema nagu kärbseid. Võimustruktuuride kokkuvarisemist, üldist anarhiat ja sellega kaasnevat oleme seni näinud Hollywoodi kassafilmides või mõnes populaarses seriaalis, kuid siis võivad need sünged stsenaariumid teoks saada,» teatasid eksperdid.

Nad lisasid, et 2040 – 2050 on aeg, mil oleme liikumas tagasi kiviaja suunas. Inimkond peab võitlust ellujäämise eest ja enam ei ole tähtis, kellel on uuem ja kallim nutitelefon. Koos tsvilisatsiooni varisemisega kaovad ka seni igapäevaselt tarbitud mugavused, lisaks telefonidele veel palju muud.