GALERII Hollywoodi ikoon Robert De Niro saab täna 75 aastaseks

Robert Anthony De Niro Jr on sündinud 17.08 1943. De Niro on Ameerika Ühendriikide filminäitleja, režissöör ja produtsent. Ta on 6 korda nimetatud Oscari kandidaadiks. Parima näitleja Oscari sai ta filmiga «Raevunud härg» ja parima kõrvalosatäitja Oscari noore Vito Corleone rolli eest filmis «Ristiisa 2».