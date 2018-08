President võtab Rakvere ööjooksul jalge alla poolmaratoni

«Rakvere linnale on suur au võõrustada oma sündmuse raames vabariigi presidenti. Usun, et Eesti Vabariigi sajandal juubeliaastal annab meie sportliku presidendi tervitus jooksule eelnevalt, kõikidele osalejatele indu ja kergust jalgadesse juurde. Rakvere on eriliste sündmuste linn ja saame seda taaskord võimsalt tõestada» kommenteeris võistluste peasekretär Riina Ignatov.