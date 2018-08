Populaarses talendisaates finaali jõudnud laulja tapeti

40-aastane Desmond Sylva arreteeriti eile pärast seda, kui Simonne leiti surnuks pussitatuna enda kodust Batterseast. Kohutava nüansina loos on asjaolu, et Simonne'i laiba leidis ja politsei kutsus naise kuue-aastane poeg, vahendas Metro .

Simonne oli selle hooaja talendisaate «Britain’s Got Talent» finalist koos tervishoiu muusikakoori «B Positive'iga». Simonne oli medõde Guy's haiglas. Ta osales talendisaates, et õhutada inimesi rohkem verd andma, kuna tema noorim poeg suri verehaigusest tingitud komplikatsioonides tagajärjel.

Simonne rääkis talendisaate ajal, kuidas tema esinemised andsid talle lisajõudu 2015. aastal traagiliselt surnud poja kaotamise järel. «Kui ma olen kooris, siis ma vaatan enda ümber ja näen inimesi, kellel on sama haigus, mis võttis minult Kavele,» sõnas ta. «Nad teavad selle füüsilist ja emotsionaalset valu. Me toetame üksteist ja meil on tõeline perekonnatunne. Kui me laulame, siis me ei vura lihtsalt laulu ette. Me laulame tõelise emotsiooniga, mis tuleb meie hingesopist.»