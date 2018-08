Aretha Franklini elus oli kuulsuse kõrval ka tume pool, kaasa arvatud 12-aastasena kirikuorgial rasestumine

White’i ja Franklini tormiline abielu kestis üheksa aastat, nad lahutasid 1970. aastal.

«Aretha eitahtnud saada aru, et ta mees on vägivaldne. Üritasime ta silmi avada, kuid see ei õnnestunud. Aretha arvas, et kui ta pingutab, siis on tal ideaalne abielu. Ta ei tahtnud paati kõigutada ja nii ta kannatas, kuni paat ümber läks,» sõnas lauljanna vennanaine Earline ühes intervjuus.

Aretha Franklin 1970. aastatel FOTO: Handout . / REUTERS/Scanpix

Aretha oli pärast lahutust depressioonis tarbides palju alkoholi ja süües liiga palju. Ta üritas seda avalikkuse eest varjata, kuid kõmuväljaanded spekuleerisid ikkagi neil teemadel.

Aretha läks 1970. aastate keskel sõltuvusravile ja vabanes alkoholi liigtarbimise vajadusest, kuid ülesöömise hoogudest ta lahti ei saanud ja selle tõttu hakkas ta kehakaal kasvama. Lauljanna tunnistas mitmes intervjuus, et söömine aitab tal vabaneda ennasthävitavatest ja negatiivsetest mõtetest.

1978. aastal abiellus ta näitleja Glynn Turmaniga, kuid kuus aastat hiljem nad lahutasid.

Glynn Turman FOTO: Wikipedia

1980. aastatel oli soulilaulja elus taas keeruline periood. 1979. aastal tungisid röövlid Aretha Franklini isa Clarence Franklini koju ja teda tulistati. Ta oli järgmised viis päeva koomas. Lauljanna isa suri 1984. aastal.

Aretha Franklini õde Carolyn ja vend Cecil surid 1980. aastate lõpul vähki.

Autobiograaf Ritzi sõnul kannatas Aretha aastaid alaväärsuse all, mis tekkis tal lapsepõlves. Ta ei vabanenud sellest ka siis, kui oli juba kuulus ja jõukas.

Aretha Franklin 1980. aastatel FOTO: Gary Gershoff/MPI/Capital Pictures / GG/MPI/Capital Pictures/Scanpix

Väidetavalt suhtus Aretha Franklin oma rivaalidesse, Barbara Streisandi ja Diana Rossi, suure põlgusega, kuid samas kartis, et need lauljad on temast edukamad.

Aretha Franklin sõnas pärast Ritzi raamatu ilmumist, et tegemist on kõmulise teosega, milles on üks vale teise otsa.

Ritz jäi oma raamatus kirjas olevale kindlaks: «Ta idealiseeris oma elu, et see nii võigas ei oleks. Selline suhtumine aitas tal toime tulla hingeliste probleemide ja eluga, mis teda just ei hellitanud,» lausus autobiograaf.