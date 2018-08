Raadiohääl Brigitte Susanne Hunt paljastas, kes on tema uus kallim

Paistab, et ta on valmis, sest praegu Pärnus Weekend festivali väisav Brigitte on seal koos oma uue kallimaga, kelleks on noormees nimega Ron Nõmm.

Kuigi noormees ise postitas pildi endast ja Brigittest Instagrami juba 2. juunil, siis keegi põhivoolumeediast seda justkui ei märganudki, ning paari koosolemise üle arutama ei hakatud.

Kontserdil #fern #casino A post shared by RON NõMM (@ronn6mm) on Jun 1, 2018 at 2:53pm PDT

Raadiohääl Brigitte avaldas, et on suhtes 9. augustil, kui ei maininud, kes tema kaaslane on. Kuid postitusele lisatud kommentaaridest võis oletada, et see on Ron Nõmm.

Üks Brigitte sõpradest, KP, kes võib-olla teadis, kes noormess on, kommenteeris: «Pole mind fb sõbraks pannud. Ma ei kiida heaks seda suhet.»

Ron Nõmm vastas sellele: «Ma ei tohi lisada lihtsalt.»

Brigitte ühines selle vestlusega ja käskis neil kahel tuba võtta.

Sellele vastas keegi teine Brigitte tuttav, SS: «2 naist rabati praegu nina eest ära.»

Siin on küll muidu tugev eeldus, aga SS väljendas «kurbust», et Ron kaks naist endale sai: kõigepealt Brigitte ja siis KP.

Aga veel eilse päevani oli see kõik oletus. Brigitte avaldas enda Insta Storys mitu klippi sellest, kuidas ta on koos Ron Nõmmega.

Vaata, mis särk, mehel seljas on.

Brigitte koos tundmatu mehega. FOTO: Instagram

Selle pildi peal on Ron Nõmme nägu selgelt näha. Särk ka sama.

Ron ka selle pildi peal. FOTO: Instagram

See halva kvaliteediga pilt on kuvatõmmis Brigitte Insta storyst, kus raadiosaatejuht meest muudkui musitab.

Brigitte ei saanud enda käsi üldse Ronist eemale hoitud. FOTO: Instagram

Paistab, et Brigitte ja Ron on koos olnud mitu kuud ning nad on õnnelikud.