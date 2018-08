Soome modelli karjääri päästis MacGyveri soeng

Aaron Sirainen oli tööst loobumas ja tundis, et vajab muutust. Kuna noormehel olid pikad juuksed otsutas ta need kelmikaks mulletiks lõigata. Seejärel lisas ta oma portfooliosse sellest 80ndate stiilis polaroidfotod.

Aaron Sirainen, kes säras tänavustel Londoni, Pariisi ja Milano moenädalatel, tunnistab, et pidev reisimine on siiski ka raske ja väsitav. «Vabu päevi mul ei olnudki,» lisab ta.

Muuseas on disainerid Aaronile öelnud, et ta võiks olla paar numbrit väiksem, sest püksid istuksid siis talle paremini. Kuid noormees ei arva, et peaks oma keha sellepärast muutma. «Kui ei sobi, ei sobi. Mu keha on viimane asi, mille pärast siin stressata,» on Sirainen enesekindel.