Elu24 Weekendil! Selgitame välja õige festivali rõivastuse: pepu olgu paljas!

Üldiselt kiidavad festivali väisavad noored üksteise stiilitunnetust, küll aga tahtis Elu24 välja selgitada, millised riietused on aga isegi musafestivali kontekstis liiga paljastavad?

«No need inimesed, kes kannavad selliseid võrke, millega Peipsi ääres kala püütakse... Ma arvan, et need. Kõik muu on pädev,» leidis festivali väisav noormees.

«Siis, kui riideid pole,» olid kaks festivalihunti resoluutsed.

«Kui sa oled juba nagu, ütleme nii, et sa tuled juba bikiinides või rinnahoidjates...» otsis üks noormees sõnu. «Siis on veits juba paljastav. Kuigi see ei ole hull.»

Üks neiu leidis, et kui pepu natuke paistab, siis see probleemiks ei osutu. «Võib-olla kui pepu paljas, aga peaasi, et mingid stringid või midagi ei paista. Kui on lühikesed püksid ja natuke kanni näeb... Meestele ka meeldib ju,» arvab festivali väisanud näitsik.