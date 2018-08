Video: pikselöök tekitab nahale hargneva mustri

See näeb välja nagu tätoveering, meenutades näiteks puuoksi või jäälilli.

Need hargnevad mustrid tekivad, kui pikne lööb inimese lähedal ja staatiline elekter jõuab inimese nahapinna all olevate veresoonteni. Se toob kaasa punaste vereliblede kogunemise pinnaveresoontes, tuues veresooned mustrina esile.

«Kui arst näeb inimese nahal puu- või jäämustrit, siis on asi kohe selge, tegemist on pikselöögiga,» sõnas USAs Bostonis asuva Massachusettsi haigla nahahaiguste arst Matthew Avram.

Arsti sõnul kaob Lichtenbergi joonis paari tunni või päeva jooksul pärast selle ilmumist. Kui nahk on pikselöögi ajal higine või veest märg, siis võib muster olla sügavam ja jooniste kadumine võtab rohkem aega.

Väljaanne New England Journal of Medicine teatas juhtumist, milles 19-aastane naine oli pikselöögi lähedal, kaotades hetkeks taju. Kui ta teadvusele tuli, helistas ta kiirabisse.

Arstid uurisid naist, leides et ta südame rütm on normaalne, kuid ta mõlemal jalal olid Lichtenbergi joonised. Need kadusid 18 tunni jooksul ja naine pääses siis haiglast koju.