Kas Marsil elab muppet?

Teadlased rõhutasid oma tviidis, et see Marsil leitud formatsioon on kõrgema astme pareidoolia. Pareidoolia on psühholoogiline fenomen, milles tundmatut üritatakse selgitada tuntu kaudu.

Marsi uurijate sõnul on Beaker teeninud ära au olla Marsil, sest tema puhul on tegemist ühe enam kannatada saanud muppetiga. Ta on kaotanud aegajalt nägemise, on asjade külge liimunud, on saanud elektrilööke, ta on sunnitud sööma kirjaklambreid ja teda on ebaeetiliselt kloonitud.