Pildid ja video: Saksamaa välisluureteenistuse peakorteri lähedalt leiti seniteadmata Berliini müüri osa

Linnanõukogu liikme Ephraim Gothe sõnul jõudis ta puude ja põõsastega varjatud müüriosa jälile juunis, kui käis koos kohalikega ümbruskonnaga tutvumas, teatab abc.net.au.

Seniteadmata lõik Berliini müürist FOTO: EPA/Scanpix

Neid üllatas leitud betoonrajatis, kuid üsna kiiresti saadi aru, et tegemist on alles jäänud osaga külma sõja perioodil rajatud Berliini müürist.

«Berliini müüri säilitatud osad on riikliku kaitse all, seega pannakse ka nüüd leitud osa kaitse alla,» sõnas Gothe.

Hiljuti leitud lõik Berliini müürist FOTO: Miriam Karout / AP/Scanpix

Ida-Saksamaa sõdurid ja politseinikud hakkasid Berliini müüri rajama 1961. aastal, et takistada idasakslaste põgenemist läände.

Berliini müüri ehitamine 1961. aastal FOTO: / AP/Scanpix

Berliini müür 1962. aastal FOTO: akg-images / Archiv Boelte / akg-images/Scanpix

Berliini müür osutus efektiivseks. Kui 1949 – 1961 põgenes Ida-Saksamaalt Lääne-Saksamaale umbes neli miljonit inimest, siis 1962 – 1989 suutis üle Berliini müüri Lääne-Berliini põgeneda 5000 inimest ning Lääne-Saksamaale kokku vähem kui 200 000 inimest.

Berliini müür 1981. aastal FOTO: akg-images / akg-images/Scanpix

Pärast idabloki lagunemist 1980. aastate lõpul leevandati kahe Saksamaa vahelist piirikeeldu ja 9. novembrist 1989 said sakslased liikuda üle piiri vabalt.

Berliini müüri lammutamine 1990 FOTO: Wolfgang Kumm / picture-alliance/ dpa/Scanpix

Berliini müüri lammutustööd kestsid 13. juuni kuni 30. november 1990.

Ida- ja Lääne-Berliini vaheline piirikontrill lõpetati 1. juulil 1990.

Berliini müüri on nüüdseks lammutatud, püsti jäeti vaid paar müürilõiku, mis on ehitusmälestisena kaitse all.

Berliini müüri säilitatud osa FOTO: Caro / Schulz / Caro / Schulz/Scanpix

Berliini müüri fondi esindaja Günter Schlusche sõnas, et müürilõikude säilitamine on tähtis just ajaloolise mälu seisukohast.

«Me ei tohi unustada, et meie riigis oli periood, mis oli täis terrorit ja hirmu ning Saksamaa oli jaotatud kaheks. Paljud idasakslased kaotasid elu, kui üritasid üle Berliini müüri läände jõuda,» sõnas Schlusche.

Saksa meedia teatel on see lausa sümboolne, et seniteadamata ja varjus olnud müürilõik leiti Saksa välisluureteenistuse peakorteri juurest.