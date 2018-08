Pierce Brosnan: James Bond on kaotanud oma huumorimeele

65-aastane Brosnan mängis neljas Bondi filmis: «Goldeneye» (1995), «Tomorrow Never Dies» (1997), «The World Is Not Enough» (1999) ja «Die Another Day» (2002), kirjutab Daily Mail.

Pierce Brosnan 2002. aasta Bondi filmis «Die Another Day» FOTO: Rights Managed / EON PRODUCTIONS / Ronald Grant A/Scanpix

Brosnani sõnul pannakse Bond tegelema tehnikavidinatega ja võitlusega, samas ta sõnaline pool on tõsine ja nõrk.

«Minu arvates on superagent Bond kaotanud oma huumorimeele ja kerguse. Pragune Bond Daniel Craig on läbi Bondi filmide ajaloo kõige tõsisem Bond. Ta on küll heas füüsilises vormis, tunneb nutividinaid ja teab, mida peab tegema, kuid kõik see toimub peaaegu ilma huumorita,» lausus iirlasest näitleja.

Daniel Craig 2006. aasta Bondi filmis «Casino Royale» FOTO: Rights Managed / EON PRODUCTIONS / Ronald Grant A/Scanpix

Ta lisas, et kui Bond muutub liiga tõsiseks, kaob talle omane sära.

«Nüüd peab Bond näitama, et maailma päästmine on karm ja raske tegevus, mis nõuab lihaseid, napisõnalisust ja tõsist nägu. Kui mina veel Bondi mängisin, siis käisid asjad lihtsamalt. Ka kõige karmimas olukorras naeratasin ja viskasin kildu. Hüppasin ühelt sõidukilt teisele, jättes mulje, et see kõik käib kergelt koos nalja ja naeruga. Pealtvaatajatele pidi jääma mulje, et Bond ei võta olukordi, milles ta on, liiga tõsiselt,» selgitas kunagine 007 kehastaja.

Pierce Brosnan 2002. aasta Bondi filmis «Die Another Day» FOTO: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan/Scanpix

Brosnani arvates tegi ta oma Bondi rollid üsna hästi ja huumoriga, kuid ta ei ulatu siiski Sean Connery ja Roger Moore’i tasemele.

Sean Connery 1965. aasta Bondi filmis «Thunderball» FOTO: Rights Managed / EON PRODUCTIONS / Ronald Grant A/Scanpix

Mitmes filmis James Bondi kehastanud Roger Moore 1972. aastal FOTO: / AP/Scanpix

«Sean Connery ja Roger Moore on klass omaette, nende huumorit ei suuda keegi ületada,» lisas staar.

Brosnani sõnul tegi ta neli Bondi filmi, kuid siis otsisid produtsendid uue kehastaja, kes sobis rohkem tõsisema Bondi kontseptsiooniga.

Daniel Craig ja Javier Bardem 2012. aasta Bondi filmis «Skyfall» FOTO: Francois Duhamel / AP/Scanpix

«Bondi loojad pidid võtma arvesse, et vaatajatele hakkasid meeldima tõsisemad märulikangelased nagu Jason Bourne ja Etha Hunt ning neil tuli ka James Bond selliseks muuta,» nentis näitleja.