Miks on Russell Crowe’il võimas habe? Seda nõuab röövlist lindprii roll

Ned Kelly filmi režissööriks on Justin Kurzel, kelle varasemate tööde seas on «Macbeth» ja «Assassin’s Creed».

«Peter Carey romaan «True History of the Kelly Gang» jättis mulle sügava mulje ja ma sain aru, et selle põhjal saab hea filmi. Selles on elu kujutatud nii, nagu see oli 19. sajandi Austraalias. Julm, brutaalne ja halastamatu. Kelly gängi lugu on omamoodi odüsseia, millele annavad värvingu eripalgelised näitlejad,» lausus režissöör.