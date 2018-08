Pildid ja videod! 60 aastat ajatut ilu: popdiiva Madonna tähistab väärikat juubelit

Madonna Louise Veronica Ciccone ehk esinejanimega lihtsalt «Madonna» on sündinud 16. augustil 1958. aastal. Ta on pärit väiksest Michigani linnast Bay Cityst, mida ta on kirjeldanud kui «haisvat, väikest linna». Isa poolt Itaalia verd ning ema poolt prantsuse-kanadalane oli oma pere kuuest lapsest kolmas, sealjuures vanim tüdruk.

Koolis oli ta viieline õpilane, tegeledes tantsuga, tänu tantsustipendiumile astus 1976. aastal ka ülikooli. Kuid juba aasta hiljem hülgas ta õpingud ning kolis New Yorki, taskus vaid 35 dollarit.

New Yorgis tegi ta mitmeid lihtsaid palgatöid, muuhulgas töötas ta ühel hetkel kuulsas sõõrikubaaris Dunkin Donuts. Samal ajal esines ta koos erinevate tantsutruppidega igal võimalusel ning õppis Alvin Ailey Ameerika Tantsuteatris tantsimist. Kuigi väiksena unistas ta saada baleriiniks, pürgis Madonna jõudsalt popstaariks saamise poole.

Oma esimese TOP 10-sse jõudnud hiti sai ta aastal 1984, looga «Borderline».

Vaid 164 cm pikkune Madonna hõlmab endas üleelusuurust ja naiselikku sisu. Tema silmapaistva 80date signatuurvälimuse lõi stilist ja ehtedisainer Maripol. 1999. aastal valiti Madonna ajakirja People poolt kõige halvemini riietuvaks staariks. Kuid mitte kunagi ei ole võimalik lauljannat näha kandmas oranži, sest seda värvi ta suisa jälestab. Rääkides asjadest, mida lauljanna jälestab: liha. Madonna on juba 15-aastasest saati taimetoitlane.

1985 tegi ta oma esimese etteaste filmis, kehastades «Vision Questis» klubilauljat, seejärel määrati talle palju kandvam roll filmis «Desperately Seeking Susan». Samal aastal abiellus ta näitleja Sean Penniga. Pulmad peeti naise 27. sünnipäeval.

'86. aasta oli tema jaoks vastakalt edukas. Ta näitles koos abikaasa Seaniga filmis «Shanghai Surprise», mille tootmine läks maksma 17 miljonit dollarit, kuid tagasi teenis vaid 2. Madonna on ainus inimene, kes on saanud halvima näitleja, halvima toetava näitlejanna ja halvima ekraanipaari auhinna - kõik ühel aastal.

Madonna on nautinud mitmete edukate ja nägusate meeste seltskonda. 1992. aastal oli tal tormiline, kaheksa kuu pikkune suhe räppar Vanilla Ice'ga. Ta on abielus olnud Guy Richiga, suisa 8 aastat, kellega on ühine poeg Rocco (18) ning on olnud romantiliselt seotud ka Tupaci, John F Kenndey Juunioriga, Antonio Panderasega, Lenny Kravitzi, Dennis Rodmani ja Jean-Michel Basquiatiga. Elas koos fitnesstreeneri Leon Carslosega, kellega on ka ühine tütar - Lourdes maria Ciccone Leon (21). Praegu seostatakse teda 30 aastat noorema modelli Kevin Sampeioga.

Lisaks bioloogilisele tütrele ja pojale on Madonna emaks veel neljale adopteeritud lapsele.

Madonnal keeldus 1990. aastal oma nominatsioonist saada täht Hollywoodi kuulsuste alleele ning pole senini ringi mõelnud. Forbes on Madonna netoväärtuseks hinnanud 590 miljonit dollarit. Guinessi Rekorditeraamatus on naine kirjas kui maailma kõigi aegade kõige edukam naisartist, olles müünud üle 300 miljoni plaadi. Madonna on Grammy ahinnale nomineeritud 18. korral, võitnud neist 5.