Soome «Jackassiks» ristitud «Duudsonite» staar Jukka Hilden kihlus ligi 20 aastat noorema Ameerika Youtuberiga

Jukka Hilden on üks neljast sõbrast, kes enda produtseeritud telesarjaga kiiresti tuntusesse tõusis. Kuigi «Duudsoneid» võrreldi kohe alguses Ameerikas ülimenuka telesarja «Jackassiga» peeti Soome versiooni oluliselt leebemaks, kus esikohal sõprus ja publiku naerutamine, mitte šokiväärtus. Loomulikult tegid noored uljad poisid igasugu hulljulgeid trikke, mis mitmed neist haiglaravile viis.

Nelja sõbra loodud produktsioonifirma Rabbit Films produtseerib praegu Soomes mitmeid ülimenukaid telesarju ning edukalt on sisenetud ka Ameerika turule. Jukka kolis koos abikaasa ja kahe lapsega Ameerikasse, et firma ärilisel poolel silm peal hoida. Üheks viimatiseks suurprojektiks oli sarja tootmine Youtube Red'ile, kus osales ka Jukka tulevane kallim Chachi Gonzales (22).

«Ultimate Expedition» viis 9 armastatud telenägu ja Youtuberit Peruu Ande vallutama. Chachi oli sarja filmimise ajal veel avalikult suhtes teise noormehega ning fännidele teadaolevalt oli ka Jukka endiselt abielus oma kahe lapse ema Outi Haapasalmiga, kellega abiellus 2010. aastal.

Märtsi lõpul postitas Jukka oma Youtube-i kanalile video, milles tunnistas, et on abikaasast lahutanud. Ka Chachi oli mõni aeg enne teatanud tema ja kallima suhte purunemisest. Aprilli alguses postitas Chachi oma Instagrami kontole ühise foto, millest võis selgelt välja lugeda, et on astutud ühisesse suhtesse ning 16-aastane vanusevahe on probleemiks vaid kurjadele kommenteerijatele.

Kuigi fännid märkasid juba sarjas «Ultimate Expedition» Jukka ja Chachi vahelist keemiat, on suhte ajajoon endiselt hägune. Kindel on aga see, et paar on kolinud kokku, võtnud ühise koera ning kihlunud.