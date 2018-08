«Suvised Seitsmesed» käisid vaatamas, kuidas Pärnu linn selleks suureks peoks valmistub. Festivaliga seotud politseinike on linnapeal üle saja. Politsei ja kadetid on valvel, kuid Pärnu politsei juht Andres Sinimeri usub, et enamus külastajaid tuleb festivalile muusikat ja melu nautima, mitte kuritegelike mõtetega.