Avalikud pissuaarid linnatänavatel tekitavad Pariisi elanikes pahameelt

Pariisi Notre Dame`i kiriku kõrvale on paigutatud erksad avalikud pissuaarid, mida kaunistavad lillepotid. Need on ökoloogiliselt läbimõeldud ega levita mingit halba lõhna. Kuid pariislased on pahased.

Pissuaarid paigaldati paar kuud tagasi teadlikult Pariisi nendele kohtadele, kus on kõige rohkem avaliku urineerimisega probleeme. Kuid just viimati paigaldatud pissuaari šikk lokatsioon tekitas pahameeletormi. Liiga moodsa disainiga pissuaar ei sobivat sellesse keskkonda.

«See lihtsalt ei sobi avaliku ajaloolise linnaruumiga kokku» leiab 58-aastane kohalik. Ka turistid, kes samas kõrval jõel paadisõite teevad, leiavad, et need veidrad punased kastid on vulgaarsed ja sobimatud. Feministid süüdistavad linnavalitsust selles, et meeste mugavuse nimel on mindud liiga kaugele.