Whigfield, kodanikunimega Sannie Charlotte Carlson võlus 90ndatel positiivse popi ja laineid lööva lihtsusega. Kuid 90ndad olid ka MTV kuldajastu, mil muusikavideod mängisid suurimat rolli kui varem. Whigfieldi videot loole «Saturday Night» mängiti muusikasaadetes ja -kanalites kuude kaupa. Tolleaegsed teismelised sättisid tema soengute järgi oma juukseid ja selle sama laulu järgi leiutati täiesti uus diskosaalide tantsurutiin.

Taanist pärit tütarlaps oli esimene artist, kes oma debüütsingliga Inglismaal edetabelis esikohale tõusis. Sannie õppis tegelikult ülikoolis moodi ja töötas modellina. Itaalias Bologna ööklubis promotüdrukuna töötades jäi ta aga ühele sealsele DJ-le silma ja talle pakuti laulja rolli, mis viis Sannie kokku tantsumuusika produtsendi Larry Pignagnoliga. Esialgu ei olnud Whigfield nii menukas, kuid kuna üks hispaania DJ mängis seda pala pidevalt oma saates World Dance Music, ei suutnud inimesed enam sellele lapsikult naljakale hitile enam vastu panna.

Whigfield esines 1999. aastal Pärnus Sunseti klubis ning ütles, et tal sellest vaid positiivsed mälestused. Seekord esineb ta Eestis retrofestivali «We love 90s» raames Tallinnas.

Kui sa saaksid valida vaid ühe asja, siis millise eseme sa võtaksid 90ndatest kaasa tänapäeva?

Ma arvan CD-pleieri, sest see oli tegelikult cool asi.

Küsiks veel sinu hitist «Sexy Eyes» inspireerituna, millised Hollywoodi meesnäitlejal on sinu meelest kõige seksikam silmavaade?

Brad Pitti ma pakun! Kui nüüd järele mõelda, siis George Clooneyl ka.

Kui sa lähed lavale Whigfieldina, kas sa kehastad siis teatud lavapersooni?

See on ikkagi mina, ma ei võta seda kui rolli. See vibe ja positiivsus on ikkagi alati osa minust ka vabal ajal. Ma olengi elav ja rõõmus inimene. Ma ei usu, et keegi artist laval kedagi teist mängiks. Kuid loomulikult valin vastavaid lavakostüüme oma imago jaoks. Tavaelus kannan ma lihtsalt teksaseid ja T-särki.

Sinu muusikavideo «Saturday Night» muutis su üleoo ka moeikooniks, kui teadlik oli toona see stilistika?

Ma õppisin tookord moodi ja õmblesin oma riided ise. Siis kõik riideid seal videos on minu oma disain ja valik. Ja ka juukseid sättisin ise.

See muusikavideo ilmestab hästi ka tüdrukutepidude mitteametlikku loosungit «Getting ready is the new going out» (e.k sättimine on uus väljaskäimine)

Jaa, ma usun, et kõik tüdrukud teavad, milline see peoks sättimise protsess on. Kunagi ei ole nagu seda õiget outfit’i kohe valmis ja raske on leida sobivaim kleit. Ja peegli ees laulmine on see, mida ma ise ka alati tegin, kas juukseharja või fööniga mikrofoni imiteerides. See ei olnud videos siiski spontaanne tegevus, käsime režissööriga loo enne läbi, aga see oli tema poolt hästi tabatud tõesti.

Mida sa tegelikult tänapäeval laupäevaõhtuti teed?

Tavaliselt nädalavahetustel ma olengi festivalidel laval. Eelmine nädalavahetus olin näiteks Saksamaal. Ühesõnaga töötan, aga kui ei tööta, siis naudin rahulikku kodus olemist. Vaatan telekat või loen, väljas ma tegelikult enam ei käi.

Sa näed oma Instagrami fotodel nii hea välja? Mis on su hea figuuri saladus?

Ma treenin palju, ma pean trenni tegema, sest armastan väga süüa. Ma oleksin arvatavasti väga paks, kui ma trenni ei teeks. Käin jõusaalis ja jooksen palju. Ja muidugi on ka lavalolek paras füüsiline trenn.

Mida me võime oodata sinu tulevasest Tallinna kontserdist? Kas ka uuemaid lugusid?