Seksikas vene trio Serebro andis oma hääle Yandex navigatsiooniäpile

Trio valibki hetkel vajalike väljendeid ja käsklusi äpi jaoks. Serebro andis uudisest teada oma VKontakte kontol järgmiselt: «Meil on superuudis! Kes teist sõidab? Varsti ilmub Yandex Navigaatori äpis Serebro hääl. Hetkel just kirjutame üles fraase selleks, et meie ühine sõit poleks igav. Ent milliseid fraase tahaksite teie kuulda navigatsiooniäpis?»