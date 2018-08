Üledoosi saanud Demi Lovato jääb mitmeks kuuks võõrutusravile

25-aastane lauljanna on tühistanud mitmed tulevased tuurid, et teha enda kalendris võimalikult palju aega vabaks, et keskenduda ravimisele ning terveks saamisele, vahendas Metro .

Allikas lisas, et Demi pole juba pikalt kellegagi suhelnud ning on viimasel ajal just endale keskendunud. Lisaks öeldi, et tema ekskallim Wilmer Valderrama on talle toeks: «Wilmer on perega ühenduses olnud ning kontrollib aeg-ajalt tema olekut. Pere tahab kindel olla, et kõik segavad faktorid Demi elust oleksid läinud, et ta saaks enda tervisele keskenduda.»