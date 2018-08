Käbi ei kuku kännust kaugele: Tom Cruise’i poeg Connor liitus saientoloogia kirikuga

Teada on, et Tom Cruise’il on Floridas Clearwateri saientoloogiakeskuse lähedal luksuslik katusekorter, kus ta elab siis, kui käib keskuses kohtumistel. Tom Cruise liitus saientoloogidega 1986. aastal ning on mitmes intervjuus öelnud, et see on tal aidanud kuulsusekoormaga kergemini toime tulla.