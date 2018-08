Salaja kodus sünnitanud teismeline pani imiku prügikasti

15-aastase tüdruku leidis ta ema, kelle sõnul ta tütar ei teadnud, et on rase, kirjutab thesun.co.uk.

Lancashire’i politsei uurib imiku surma kui võimalikku tapmist ning seega on tegemist kriminaaljuhtumiga. Lapse surnukeha lahatakse, et surmapõhjus kindlaks teha.

Uurimine näitas, et tüdruku ema ja isa, kes on politseinik, olid juhtumi ajal tööl. Samuti ei teadnud nad, et nende tütar on rase.