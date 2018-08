Video: kas Kamtšatka rannalt leiti mammut?

Teadlased seda arvamust ei jaga ja arvavad, et pigem mõni hukkunud suur veeloom, kes on väga lagunenud, teatab siberiantimes.com.

«Kõige üllatavam on selle kummaline karv. Loodame, et teadlastele pakub leid huvi ja nad teevad kindlaks, kellega tegemist on,» teatas Svetlana Dõadenko.

Olendist fotosid näinutest osa arvab, et tegemist on karvase kaheksajalaga, kes mingil põhjusel rannale sattus ja hukkus.

«Kui vaadata teda lähemalt, siis on näha, et need ei ole karvad, vaid midagi torkujulist ja siidjat. Igatahes on ta väga kummaline. Kas selline tõesti on pärit meie planeedilt?» arutasid kommenteerijad.